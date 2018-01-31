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Новые серии «Простоквашино» покажут весной 2018 года

Сегодня, 14:38

Известно, что «Союзмультфильм» подготавливает к выпуску новые серии всеми любимого «Простоквашино». В общей сложности планируется снять 30 серий по 6,5 минут каждая в течение 2018-2020.

Общая длительность мультфильма составит 195 минут. Отмечается, что серии будут интерпретированы на современном режиссерском оборудовании, но анимация сохранится традиционная. Руководство данного проекта поделилось со зрителями, что их главной целью является сохранение атмосферы старого мультисериала и передача той атмосферы в новые серии, но с добавлением современных реалий.

Руководитель данного проекта Елена Чернова поделилась, что начинать съемки в продолжение любимого еще с детских времен мультфильма и весело, и немного боязно, потому что снять новые истории в продолжение мультфильма нужно красиво и интересно, однако это дает и простор для фантазии.


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