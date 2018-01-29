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Караченцов прошел четвертый курс химиотерапии

Сегодня, 16:59

Как известно, у Николая Караценцова диагностировали опухоль в легком. Артист уже прошел четыре курса химиотерапии.

Долгие годы актер борется за жизнь после тяжелой автомобильной аварии. Основной вдохновительницей его победы над собой является супруга, которая постоянно рядом со звездой.

Не так давно стало известно, что у знаменитости киноактера в легком нашли новообразование, после ряда исследований стало известно, что опухоль имеет злокачественный характер. После такого печального известия, актер не сложил руки и начал бороться с болезнью.

На сегодняшний день известно, что Караценцов прошел уже четыре курса химиотерапии и состояние его здоровья улучшилось. Медики сообщают, что курс лечения выбран правильно, а организм звезды откликается на лечение, что дает надежду на полное выздоровление. После проведения последних анализов, стало понятно, что новообразование в легком актера значительно уменьшилось.

Рядом с Николаем Караченцецовым в больнице постоянно находилась жена и сын актера, которые верят в его победу над болезнью.


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