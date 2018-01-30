Беременная жена Алека Болдуина разделась для фанатов

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Хилария Болдуин решила в очередной раз доказать своим многочисленным поклонникам, что даже шестой месяц беременности не является поводом для расслабления и прекращения заниматься своей фигурой. Супруга знаменитого актера наглядно продемонстрировала это, снявшись в ванной без нижнего белья.

Реакция фанатов Алека и его второй супруги оказалась предсказуемой и не заставила себя долго ждать. В многочисленных комментариях подписчики выразили крайнюю степень восхищения Хилари, которая в ожидании своего третьего ребенка не уподобляется стереотипным женщинам, без конца жалующихся на свое «тяжелое» положение и переходящих на употребление странных продуктов.

Хилария как всегда благожелательно и стараясь удержаться от менторских наставлений, посоветовала своим поклонницам всегда помнить, что они, в первую очередь женщины, являющиеся «венцом природы», а уж затем матерями, которые должны предоставить супругу здоровых, умных и благовоспитанных наследников. Поклонницы Хилария с восторгом согласились с этим жизнеутверждающим постулатом.