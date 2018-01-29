Новый фильм Вуди Аллена может не выйти из-за секс- скандала

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Новая кинокартина, режиссером которой выступил Вуди Аллен, под названием "Дождливый день в Нью-Йорке", рискует не попасть в прокат по причине скандала, произошедшего с приемной дочерью Аллена Дилан Фэрроу, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

В последний период времени набирает популярность движение #MeToo, которое выступает против домогательств и призывает звезд, а также их родных и близких рассказать о том, было ли по отношению к ним совершенно насилие со стороны других знаменитостей.

Ранее уже всплывала история, в которой приемная дочь Вуди Аленна выставила против него обвинения в попытке изнасилования. Сейчас интерес к данному факту был возобновлен. Предполагается, что его новая картина "Дождливый день в Нью-Йорке" может не выйти в свет из-за этих обвинений. Однако есть и другой вариант фильм все же может появиться на экранах кинотеатра, но без предварительных афиш и пиара.

Студия Amazon, которая занимается дистрибуцией фильма на данный счет пока не дает комментариев. Известно, что снять фильм Аллену было тяжело потому, что многие приглашенные актеры отказывались от сотрудничества с ним из-за нашумевшего скандала.