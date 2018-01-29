VistaNews.ru


Новый фильм Вуди Аллена может не выйти из-за секс- скандала

Сегодня, 15:03

Новая кинокартина, режиссером которой выступил Вуди Аллен, под названием "Дождливый день в Нью-Йорке", рискует не попасть в прокат по причине скандала, произошедшего с приемной дочерью Аллена Дилан Фэрроу, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

В последний период времени набирает популярность движение #MeToo, которое выступает против домогательств и призывает звезд, а также их родных и близких рассказать о том, было ли по отношению к ним совершенно насилие со стороны других знаменитостей.
Ранее уже всплывала история, в которой приемная дочь Вуди Аленна выставила против него обвинения в попытке изнасилования. Сейчас интерес к данному факту был возобновлен. Предполагается, что его новая картина "Дождливый день в Нью-Йорке" может не выйти в свет из-за этих обвинений. Однако есть и другой вариант фильм все же может появиться на экранах кинотеатра, но без предварительных афиш и пиара.
Студия Amazon, которая занимается дистрибуцией фильма на данный счет пока не дает комментариев. Известно, что снять фильм Аллену было тяжело потому, что многие приглашенные актеры отказывались от сотрудничества с ним из-за нашумевшего скандала.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.