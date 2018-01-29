Актер из Петербурга выиграл сразу четыре порно-«Оскара»

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Выходец из Санкт-Петербурга Алексей Маетный, который в порноиндустрии известен под псевдонимом Markus Dupree, уже второй год подряд становится победителем премии AVN Awards. Она является «Оскаром» в мире порно и вручается только актёрам из данной индустрии. В этом году Алексей выиграл сразу четыре статуэтки.

В 2017 году Алексей Маетный на 35-й церемонии награждения AVN Awards получил сразу четыре порно-«Оскара». Он стал лучшим в номинациях «Лучшая анальная секс-сцена», «Лучшая сцена с двойным проникновением», «Лучшая сцена группового секса» и «Лучшая мужская роль».

На своей официальной странице в Instagram Алексей Маетный выложил фотографию со статуэтками в руках и подписал её словами благодарности организаторам конкурса за признание его таланта. В 2016 году молодой человек получил целых 3 награды.

Алексей проживает и работает в США. По его словам, в этой стране порноиндустрия развита намного лучше, чем в РФ. Это как шоу-бизнес. Много в данном государстве любят красивых людей. Взять к примеру Дональда Трампа, он никогда не скрывал, что ему нравятся прекрасные девушки. По словам Алексея, президент США в этом деле «правильный пример» и «нормальный здоровый мужик».

За свою карьеру Алексей снялся в более че 50 порнофильмах и получил 7 наград.