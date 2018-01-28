В Барнауле в феврале пройдут бесплатные кинопоказы

Вчера, 23:25

В Барнауле в феврале 2018 года пройдут бесплатные кинопоказы. Мероприятие будет в «Премьере».

В сообщении указано, что каждый желающий сможет посетить кинотеатр «Премьера» на ул. Крупской, чтобы насладиться кино. На протяжении месяца организаторы устроят 10 бесплатных показов. Среди кинолент будут транслироваться такие произведения как «Когда деревья были большими», «Американская дочь», «Благородный разбойник Владимир Дубровский» и многие другие.

Полное расписание предстоящих кинопоказов можно посмотреть на официальном интернет-ресурсе кинотеатра.