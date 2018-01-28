Спилберг намерен снять пятый фильм об Индиане Джонсе

Вчера, 20:58

Стивен Спилберг заинтриговал кинематографическую общественность своими планами на следующие два года. Мэтр Голливуда объявил о намерении снять пятый фильм саги о бесстрашном археологе Индиане Джонсе.

Судя по предварительно озвученному актерскому составу, сценарий будущего блокбастера не сулит концептуальных сюрпризов в виде некоего «омоложения» Индианы благодаря чудодейственному средству, обнаруженному в древней гробнице. Джонса сыграет все тот же Харрисон Форд, которому к моменту съемок исполнится 77 лет. Зато Мэтт Уильямс в воплощении Шайи Лабафы уйдет в прошлое.

Также сообщается, что музыку к грядущему фильму уже сочиняет сам Джон Уильямс, имеющий на своей каминной полке пять «Оскаров» за треки в таких шедеврах как, например, «Список Шиндлера». Спилберг начнет полноценные съемки пятой части «Индианы Джонса» в начале следующего года, а представит миру свой очередной шедевр 10 июля 2020 года.