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Звезда «Глухаря» Рожков обратился в больницу с переломами ребер

Вчера, 20:02

Денис Рожков, ставший широко известным после сериала «Глухарь», обратился сегодня в одну из московских клиник с жалобами на боли в груди. Врачи диагностировали у актера переломы двух ребер.

Обращение популярного актера в больницу не осталось незамеченным представителями таблоидов. Рожкова тут же начали спрашивать, что означает его визит в такое специфическое медицинское заведение, как НИИ имени Склифосовского. Денис был вынужден ответить на вопрос. По словам Рожкова, еще три дня назад он поскользнулся во время гололеда и упал возле подъезда дома. Сначала не обращал внимания на боли в груди, а затем уже не мог спать. Денис даже дышал с трудом и не мог глотать пищу. Поэтому обратился к врачам. Ему оказали необходимую помощь.


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