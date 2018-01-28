Режиссер Мария Саакян была счастлива перед смертью

Вчера, 19:36

Режиссер Мария Саакян перед смертью призналась, что является счастливым человеком. О личности кинодеятеля рассказали ее знакомые.

Мария снимала авторские картины, прочувственные, личные, интимные, в которых она пыталась донести зрителям об Армении, о связях с родиной и о дальнейшем переезде в Россию. Известность получил фильм «Энтропия», в котором снимались Ксения Собчак, Евгений Цыгнов и Валерия Гай Германика. Согласно сюжету, несколько ребят из обеспеченных семей приезжают в заброшенный дом далеко от мегаполиса, в котором они проживают. Там они собираются снять фильм, высказать друг другу гадости и очень весело встретить грядущий Апокалипсис. Этот, отмечаемый критиками кинопроект, «бессюжетный и по-хорошему безалаберный» произведение, способное раздражать зрителей. Картина может казаться диковатым зрелищем, которое снято свободными людьми, представителями своеобразного поколения, к которому принадлежала Мария.

О смерти Саакян сообщил кинокритик Андрей Плахов. Режиссер умерла от рака, у нее было пятеро детей, проживающие вместе с мужем Марии в США.