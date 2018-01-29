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Марго Робби покорила всех на гала-вечере своим нарядом

Сегодня, 04:30

Популярная австралийская актриса Марго Робби покорила поклонников своим нарядом, в котором она позировала под прицелом фотокамер на гала-вечере "Black Tie Gala" G'Day.

Марго Робби посетила мероприятие, надев элегантное легкое цветочное платье, а также с неброским макияжем. Вследствие чего стала звездой этого вечера. Поклонники заметили, что актриса стала часто выходить на светские мероприятия в одежде светлых тонов. По их мнению, это помогает ей выглядеть моложе и женственнее.
На данный момент Марго практически объездила весь мир в поддержку фильма "Я - Тоня", в котором сыграла главную роль и получила место в номинации на "Оскар".


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