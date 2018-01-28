Режиссер Мария Саакян скончалась от рака в возрасте 37 лет

Сегодня, 16:04

Режиссер известных кинокартин "Прощание", "Маяк" и "Лук, чеснок и перец" Мария Саакян ушла из жизни в 37 лет, не выдержав борьбы с онкозаболеванием.

Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей страничке в Facebook. Известно, что у Саакян осталось пятеро детей, которые проживают вместе с ее мужем в Америке. Долгое время режиссер боролась с раком, но так и не смогла выздороветь.

Плахов рассказал, что она была талантливым режиссером и всегда отдавалсь своему делу сполна, освещая в картинах глубоко личные переживания по поводу детства и эмиграции в Россию.

Киноиндустрия до сих пор не может поверить, что красивая 37-летняя Мария больше не выпустит свои фильмы.