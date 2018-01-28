VistaNews.ru


Режиссер Мария Саакян скончалась от рака в возрасте 37 лет

Сегодня, 16:04

Режиссер известных кинокартин "Прощание", "Маяк" и "Лук, чеснок и перец" Мария Саакян ушла из жизни в 37 лет, не выдержав борьбы с онкозаболеванием.

Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей страничке в Facebook. Известно, что у Саакян осталось пятеро детей, которые проживают вместе с ее мужем в Америке. Долгое время режиссер боролась с раком, но так и не смогла выздороветь.
Плахов рассказал, что она была талантливым режиссером и всегда отдавалсь своему делу сполна, освещая в картинах глубоко личные переживания по поводу детства и эмиграции в Россию.
Киноиндустрия до сих пор не может поверить, что красивая 37-летняя Мария больше не выпустит свои фильмы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.