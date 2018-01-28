Актриса Ольга Кабо отмечает свое 50-летие

Сегодня, 13:07

Ольга Кабо, которая стала одним из самых значимых символов отечественного кинематографа 90-х, отмечает сегодня свой 50-летний юбилей. По мнению критиков, актриса в своем творчестве настолько многогранна, что многие режиссеры просто не решаются ставить перед ней какие либо-рамки.

Кабо, переехав из уральской глубинки в столицу со своей семьей, имеющей непростую судьбу, связанную с репрессиями 30-х годов прошлого столетия, со школьной скамьи поняла, что ее стезей является актерство в самом высоком понимании этого слова. Закончив девятый класс общеобразовательной школы, Ольга была принята в специальный класс при знаменитом театральном училище имени Щукина.

Затем последовало продолжение театрального образования и самосовершенствование в различных амплуа. Кабо нельзя определять схематично, как «героиню» или «инженю», актриса показала, что может перевоплощаться в кого угодно. Не зря после популярного фильма «Крестоносец» она стала членом Гильдии каскадеров России. Личная жизнь актрисы остается за семью печатями для представителей таблоидов. Кабо сообщает о себе только то, что считает нужным.