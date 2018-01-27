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Мэйси Уильямс раскрыла дату выхода финального сезона «Игры престолов»

Вчера, 20:06

Премьера восьмого заключительного сезона популярного сериала «Игра престолов» состоится в апреле 2019 года. Об этом в своём последнем интервью сообщила британская актриса Мейси Уильямс, исполняющая в проекте роль Арьи Старк.

Девушка сообщила журналистам, что окончание съёмок запланировано на декабрь 2018 года. Первый же эпизод нового сезона выйдет на телеэкраны через четыре месяца. Подробностей сюжета Мэйси не сообщила, сославшись на строжайший запрет продюсеров. К тому же она, вероятно, и сама ещё до конца не знает, чем закончится история, ведь в интервью она заявила, что хотела бы, чтобы её персонаж Арья Старк смогла бы, наконец, найти саму себя и обрести покой.

Ранее ещё один актёр «Игры престолов» - Питер Динклэйдж – рассказал о финальном сезоне. По мнению знаменитости, время для завершения проекта подобрано сценаристами идеально.


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