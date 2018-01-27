Зюганов: «Смерть Сталина» - провокационный фильм

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Геннадий Зюганов, возглавляющий КПРФ, сказал, что комедия «Смерть Сталина», снятая британцем Армандо Яннуччи, это провокационный фильм. Лидер коммунистов сообщил, те фрагменты, которые он видел, были «отвратительны и омерзительны».

Зюганов полагает, подобные ленты недостойны носить названия художественных фильмов. Содержание картины он назвал провокацией, направленной против России и её истории.

Глава КПРФ сказал, что коммунисты категорически возражают против подобных подделок, унижающих целый народ. Он также высказал мнение, что протаскивать подобные «шедевры» на экраны РФ является не только недостойным, но даже преступным.

Премьера «Смерти Сталина» на широком экране намечалась на 25 января. Однако 23 января Минкультуры аннулировал прокатное удостоверение этой картины. Ведомство сделало это по требованию существующей при нём Общественной палаты, представители которой просмотрели эту ленту.

В ней повествуется о том, как, по мнению британского режиссёра, проходила борьба за власть в СССР после смерти Сталина.

Яков Джугашвили, являющийся внуком Сталина, назвал создателей этой ленты «нелюдями».