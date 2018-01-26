Кинотеатр «Пионер» отменил с субботы показы «Смерти Сталина»

Вчера, 23:20

Кинотеатр «Пионер», находящийся в Москве, отменил с субботы 27 января показы фильма «Смерть Сталина». Это стало следствием того, что Минкультуры лишил данную картину лицензии на её прокат.

Зрители, которые приобрели билеты заранее, получат возврат уплаченных ими средств. Информация размещена сайтом кинотеатра, находящемся в Facebook.

На нём размещена информация, что по причинам, которые не зависят от кинотеатра, он вынужден прекратить показ «Смерти Сталина». Те, кто заплатил деньги предварительно и не смог воспользоваться просмотром данного фильма, получат их возврат.

Премьерой «Смерти Сталина» ранее считалось 25 января. Минкультуры РФ запретил это по рекомендации своего Общественного совета.

Однако в «Пионере» лента всё же была показана в этот день. Помимо того, невзирая на запрет профильного министерства, там состоялись два показа и 26 января. Все билеты на сеансы оказались проданными.

Руководство кинотеатра утверждает, что, согласно данным, которые содержит реестр Минкультуры, прокатное удостоверение на показ «Смерти Сталина» продолжает действовать. Представители Минкультуры, в свою очередь, в очередной раз напомнили, что кинотеатры за показ данной ленты могут быть наказаны делами об административном правонарушении.

«Смерть Сталина» является сатирической комедией, снятой британским режиссёром Армандо Ианнуччи.