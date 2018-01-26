СМИ назвали самые громкие провалы "Оскара"

Вчера, 18:37

Обнародованы самые громкие провалы «Оскара». В список рейтинга неудачников вошли несколько фильмов и режиссеров, которые известны всему миру.

На первом месте в рейтинге несправедливого «Оскара» находится легендарный Альфред Хичкок. Его произведения пять раз номинировались на награду, но так и не получили ни одной. Организаторы премии «Оскар» удостоили режиссера единственной премии, и то не за фильм, а за его вложение в мир кинематографа.

Вторую позицию заполнил режиссер Стенли Кубрик из Великобритании. Он пытался четыре раза получить заветного «Оскара», но ему так и не удалось это сделать. Мастер кино не смог прилететь в США, так как имел фобию полетов. Третье почетное место занимает Орсон Уэллс со своим фильмом «Гражданин Кейн». На финальную ступень отодвинули и картину Стивена Спилберга «Инопланентянин».