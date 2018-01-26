Звезда Playboy Лиман получит роль разлучницы в сериале на СТС

Вчера, 18:01

Звезда Playboy Мария Лиман получила роль в популярном сериале, транслируемом СТС, где ей дали роль разлучницы. Об этом она поведала в общении со СМИ.

У первого сезона сериала «Ивновы-Ивановы» оказался очень удачный дебют. В нём показывалась история двух младенцев, которых перепутали в роддоме и отдали в разные семьи. Одна из них оказалась обеспеченной, а другая – наоборот. Встреча семей, узнавших правду, произошла в момент их 16-летия.

Учитывая успешность проекта, сейчас готовится к выходу второй сезон данной телекартины. В нём появятся новые герои. Одной из них станет Мария Лиман, которой определена роль разлучницы.

К слову, это единственная россиянка, которую пригласили для съёмок ежегодного календаря Playboy, предназначенного для мужчин.

Лиман сообщила, что к новому роду своей деятельности она относится с полной ответственностью, целиком отдаваясь репетициям и, непосредственно, съёмкам.

Она не скрывает эпизодичность своих ролей. В то же время, сообщила звезда Playboy, свой путь в киноиндустрии нужно с чего-то начинать. Она старается исполнить роль разлучницы как можно более естественно. Для того, чтобы кадры, где соперница душит её ремнём, стали «натуральней», она согласилась на несколько дублей.

Но свою дальнейшую карьеру на поприще актрисы она видит лишь в Голливуде.