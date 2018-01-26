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«СТС медиа» купит 70% акций киностудии «Водород»

Сегодня, 15:24

Гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов проинформировал, что факт покупки 70% акций киностудии «Водород» состоялся. Этот шаг станет возможностью для съёмок фильмов собственного производства. Информацию подтвердил Михаил Врубель, основатель «Водорода».

 «СТС медиа» начинает выход на новый рынок. Теперь компания не только обеспечит контентом телезрителей, но и создаст новые фильмы и сериалы. Такую информацию подтвердил генеральный директор медиахолдинга Вячеслав Муругов. По его словам, компания планирует владеть 70% акций на киностудию «Водород».

Эту информацию подтвердил также Михаил Врубель. Сотрудничество непосредственно с киностудией важно для СТС.

К слову, Meredith объявил о покупке Time. Узнав о поглощении своего любимого издания американской компанией, британцы высказались негативно.


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