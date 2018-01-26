Сериал «Зачарованные» официально переснимут заново

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Сериал «Зачарованные» будет переснят. Сообщается, что пилотную серию ранее популярного шоу заказал канал CW.

Сегодня, 26 января, появилась информация о том, что телевизионный канал CW собирается переснять сериал «Зачарованные». В оригинальной версии сериала три сестры узнают о своих магических способностях и начинают их использовать.

Во время переговоров о пересъемке сериала продюсеры договорились о том, что новая версия будет рассказывать о 70-х годах и поведает зрителю о предыстории уже существующего сериала. Но в последний момент концепция изменилась, принято решение о том, что сюжет будет рассказывать о наших днях и выглядеть как продолжение «Зачарованных».

Сообщается, что уже произведен заказ пилотных проектов, которые будут сняты в период 2018-2019 годов. Известно, что первая серия «Зачарованных», которая вышла в конце 90-х, собрала у экранов рекордное количество зрителей – 7,7 миллиона человек. Общее количество выпущенных серий – 178, главные роли исполнили Шеннон Доэрти, Алисса Милано и Холли Мари.

Кто сыграет главные роли на этот раз, продюссеры пока не сообщают. Возможно, что некоторые актеры продолжат съемки в сериале.