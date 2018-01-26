Потомок Лермонтова потребовал запретить «Смерть Сталина»

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Потомок поэта Лермонтова потребовал запретить прокат в РФ фильма «Смерть Сталина». Премьера ленты была запланирована на 25 января.

Просмотр «Смерти Сталина» участниками Общественного совета при Минкультуры состоялся 23 января. После этого те, кто ознакомились с содержанием данного фильма, направили коллективное письмо в адрес главы данного ведомства. Одним из подписантов был и Михаил Лермонтов, потомок известного поэта и писателя. В письме, обращённом к Владимиру Мединскогому, они просят о временном отзыве прокатного удостоверения для данной ленты и о проведении дополнительной юридической экспертизы фильма.

Уже известно, что ведомство, возглавляемое Мединским, пошло навстречу Общественному совету при министерстве и отозвало прокатное удостоверение «Смерти Сталина». Также Лермонтов сообщил, что он направил личное обращение в Генпрокуратуру. В нём он просит вынести Мединскому предупреждение за то, что его подчинёнными было дано разрешение на прокат подобной ленты.

По мнению Лермонтова, данное кино не соответствует тому, как законодательством определяется культурная политика. Помимо того, в нём были найдены и признаки призывов к экстремизму.