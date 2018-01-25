VistaNews.ru


Режиссер Невский сообщил в соцсети о своей жизни в СССР

Вчера, 19:58

Александр Невский сообщил некоторые подробности своей жизни во время СССР. Откровения актера и режиссера опубликованы в Reddit, поклонники польщены таким поступком.

Известный режиссер и популярный актер Александр Невский открыл секрет публике, касающийся его карьеры в период СССР. Актер подтвердил, что в советское время фильмы о бодибилдинге были категорически запрещены в прокате, так как цензура видела в них насилие и провокации убийства.

Также, по словам Невского, он считает холодную войну, как и запрет фильмов данного жанра большой глупостью. Александр Невский подтвердил, что свои кинокартины он создает таким образом, что американские и российские киногерои не воюют между собой, а проводят общую борьбу против зла. Вероятно, события в далеком СССР наложили надежный отпечаток на карьеру режиссера. Также актер рассказал, что его последняя работа с названием «Разборка в Маниле» уже поступила в прокат.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.