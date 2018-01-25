Вчера, 19:58

Александр Невский сообщил некоторые подробности своей жизни во время СССР. Откровения актера и режиссера опубликованы в Reddit, поклонники польщены таким поступком.

Известный режиссер и популярный актер Александр Невский открыл секрет публике, касающийся его карьеры в период СССР. Актер подтвердил, что в советское время фильмы о бодибилдинге были категорически запрещены в прокате, так как цензура видела в них насилие и провокации убийства.

Также, по словам Невского, он считает холодную войну, как и запрет фильмов данного жанра большой глупостью. Александр Невский подтвердил, что свои кинокартины он создает таким образом, что американские и российские киногерои не воюют между собой, а проводят общую борьбу против зла. Вероятно, события в далеком СССР наложили надежный отпечаток на карьеру режиссера. Также актер рассказал, что его последняя работа с названием «Разборка в Маниле» уже поступила в прокат.