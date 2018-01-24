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Киноактриса из России номинирована на "Порно-Оскар"

Вчера, 22:28

Киноактрису российского происхождения Анну Полину номинировали на премию «Порно-Оскар». Сообщение о такой награде появилось на официальном портале организаторов конкурса.

 Звезда фильмов из категории XXX Анна Полина сама родом из России, хотя в настоящее время проживает во Франции. В свои 28 лет киноактриса показала мастерство игры в киноленте "Оргия перед апокалипсисом". За роль во взрослом фильме Анна Полина получила право на номинацию в премии «Порно-Оскар».

Конкретное название кинокартины, за роль в которой Полина номинирована на награду, не разглашается. Среди лауреатов на премию «Лучшая иностранная актриса года» будут сражаться вместе с Алиной Полиной такие звезды, как венгерка Амира Адора, француженка Никита Беллуччи и Аполония Лапьедроа из Испании.


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