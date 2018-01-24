Актриса Екатерина Климова отмечает своё 40-летие

Вчера, 20:17

Сегодня, 24 января, известная актриса Екатерина Климова празднует свой 40-летний юбилей. За свою карьеру женщина приняла участие в съёмках более чем в 50 фильмах и сериалах. Из последних можно выделить «Бедная Настя» и «Мы из будущего».

Впервые успех к Екатерине Климовой пришёл ещё в 2001 году. Тогда она сыграла роль Дездемоны в опере «Отелло», которую ставили на сцене Центрального академического театра Российской армии. За эту роль тогда ещё юная девушка Климова получила награду «Хрустальная роза Виктора Розова», её признали лучшей актрисой до 30 лет.

В кино Екатерина дебютировала в также в 2001 году. Она сыграла в фильме Карена Шахназарова «Яды, или всемирная история отравлений». Спустя некоторое время девушка приняла участие в съёмках сериала «Игры в подкидного», в котором было много эротических сцен. Эта роль и сделала актрису знаменитой.

После этого Климова снималась в таких киноработах, как «Мы из будущего», «Бедная Настя», «Побег» и другие. Кроме ролей в фильмах, актриса известна и своими песнями. Речь идёт о композиции, которая звучала в шоу «Ледниковый период».

В 2015 году Екатерина родила четвёртого ребёнка и озвучила мультфильм «Маленький принц».