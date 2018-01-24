Brazzers опубликовал вторую подборку неудачных сцен со съемок порно

Вчера, 18:25

Популярный порносайт Brazzers опубликовал второй ролик с подборкой самых неудачных и смешных сцен со съемок.

Популярный канадский интернет-сайт Brazzers, публикующий порновидео, разместил второй выпуск видео из серии «Brazzers Bloopers/Gag Reel». Ролик представляет собой подборку наиболее неудачных эпизодов со съемок фильмов. В январе прошлого года вышел первый выпуск серии.

Видео не содержит эротические эпизоды, а все обнаженные интимные участки тела скрыты пикселями. В кадрах можно заметить актеров Кейран Ли и Джонни Синс, и многих актрис, в том числе участвуют Шанель Престон, Джессика Роудс, Анна Белл Пикс, Кори Чейз, Лана Роадес, Жасмин Дже, Моник Александр.