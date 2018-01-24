Актриса из фильма «Изгой» Лари Уайт умерла от редкой формы рака

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Лари Уайт, актриса из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом, умерла от редкой формы рака. Об этом информирует издание Rolling Stone.

В сентябре месяце 2017 года Лари Уайт услышала от медиков страшный диагноз перитонеальный рак, который является редким видом этой смертельной болезни. Сегодня СМИ узнали, что знаменитой кантри-певицы и актрисы не стало в 52-летнем возрасте. По некоторым данным, она скончалась в медицинском учреждении, где продолжала активную борьбу с раком.

Лари Уайт известна публике благодаря съемкам в картинах «Изгой», где она играла со знаменитым Томом Хэнксом, «Я ухожу, не плачь» и «Слуга дьявола». Также за свою эстрадную деятельность Лари Уайт получила три престижные премии «Грэмми». Когда будет организовано прощание с артисткой не сообщается, коллеги и поклонники певицы сочувствуют родственникам и тяжело переживают такую утрату.