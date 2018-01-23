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Скончался актер, сыгравший Тинки-Винки в телепрограмме «Телепузики»

Сегодня, 16:35

Британский актер Саймон Шелтон Барнс, исполнивший роль Тинки-Винки в телепрограмме «Телепузики», скончался на 53-м году жизни. Причина кончины кинематографиста не сообщается.

4 дня назад Саймон Шелтон Барнс отпраздновал свое 52-летие, а уже сегодня британского актера не стало. Похороны исполнителя роли Тинки-Винки в мультсериале «Телепузики» запланированы на 7 февраля. Родственники Барнса сообщили о намерении проводить усопшего в последний путь в ярком наряде.

Барнс не связал свою жизнь в полной мере с кинематографом, став профессиональным танцором балета и хореографом. Долгое время британский актер не хотел соглашаться на роль Тинки-Винки в «Телепузиках», однако внушительный гонорар все же убедил его принять предложение. Барнс ставил на один уровень по степени влияния на общественность легендарный телепроект и рок-группу The Beatles.


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