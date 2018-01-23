Комедию «Смерть Сталина» могут лишить прокатного удостоверения

Сегодня, 14:04

Юридический отдел Министерства культуры России обратился к главе ведомства Владимиру Мединскому с предложением аннулировать прокатное удостоверение британской комедии «Смерть Сталина». Юристы квалифицировали фильм, как экстремистский по своей идее.

В тексте заявления говорится о том, что сюжетная линия британского фильма направлена на то, чтобы глубоко оскорбить российский народ, извратив его идеалы и память об эпохе Советского Союза. В частности «маршал Победы» Георгий Жуков изображен в картине, как полоумный и агрессивный клоун. В такой же тональности выписаны образы всего руководства советской страны. Кроме того, фильм лжив от начала и до финальных сцен.

К мнению юристов присоединились члены общественных организаций, которые до премьеры, которая намечена на 25 января, посмотрели фильм. Редактор «Литературной газеты» писатель Юрий Поляков заметил, что у всех просмотревших ленту осталось тяжелое ощущение от неприкрытой ненависти к российскому народу, которой наполнен фильм.