Из-за наркотиков выставили из отеля диснеевскую актрису

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Диснеевскую актрису застукали за употреблением марихуаны. За такой проступок ее выдворили из отеля.

Актрису Беллу Торн и ее друзей выгнали из отеля в Парк-сити (штат Юта, США). Руководство учреждения сообщает, что компания была застукана за употреблением наркотиков, что недопустимо на территории их отеля.

Известно, что 20-летняя звезда прибыла на кинофестиваль «Сандэрс» для того, чтобы представить фильм «Нация убийц». Подозрительным оказалось то, что за несколько часов до премьеры ленты Торн отказалась появиться на мероприятии и встретиться с журналистами. Ее агент сообщил, что актриса заболела.

После появления в прессе информации о том, что актриса употребляла марихуану, Белла Торн не прокомментировала такую информацию. Ее представитель тоже отказался от общения с прессой.

Напомним, что ранее актриса рассказала, что подвергалась сексуальному насилию еще в детстве. По словам Торн, это отложило очень сильный отпечаток на ее психоке, оправиться от потрясения она не может до сих пор. Насилие над юной звездой проходило вплоть до 14 лет. Подозрительно, что имен своих обидчиков актриса так и не назвала, что стало очень подозрительным для окружающих.