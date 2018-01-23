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Трейлер фэйкового фильма «Друзья» набрал 4 млн просмотров

Сегодня, 11:53

В Сети появился трейлер культового фильма «Друзья». Ролик набрал более 4 млн просмотров. Жаль, что видео в действительности это фэйк.

В сети Интернет начал набирать огромную популярность не настоящий трейлер к фильму «Друзья». Так решили пошутить нал любителями одноименного сериала неизвестные. В ролике рассказывается о жизни любимых героев ситкома спустя некоторое время. Например, дети Росса Бен и Эмма повзрослели. Брак Майка и Фиби терпит несогласование. Пара Моники и Чендлера заботится о бракоразводном процессе. Ловелас Джо вновь находится в поиске самой идеальной спутницы. Росс и Рейчел сталкиваются с проблемами после разлуки.

В ролике поучаствовали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Мэтью Перри, которые сменяют друг друга на экране под трогательную мелодию. Также в ролике найдены кадры и слова с других фильмов и сериалов. Также в кадр попали слова с вручения «Золотого глобуса».


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