"Чудо-женщина 2" покажет, как бороться с сексуальными домогательствами

Вчера, 21:24

Фильм "Чудо-женщина 2" наглядно продемонстрирует своим зрителям, как нужно бороться с сексуальными домогательствами в соответствии с законом.

Данное решение было принято Гильдией продюсеров США. Акцент делают на том, что домогательств не будет ни на съемочной площадке, ни за ее пределами.

Сообщается также о том, что первая часть вышеупомянутого фильма подверглась невероятной похвале от всемирных критиков и высочайшим рейтингам от кинозрителей. В ноября прошлого года продюсер Бретт Рэтнер покинул свой пост по причине обвинения в сексуальном насилии.