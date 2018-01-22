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"Чудо-женщина 2" покажет, как бороться с сексуальными домогательствами

Вчера, 21:24

Фильм "Чудо-женщина 2" наглядно продемонстрирует своим зрителям, как нужно бороться с сексуальными домогательствами в соответствии с законом.

Данное решение было принято Гильдией продюсеров США. Акцент делают на том, что домогательств не будет ни на съемочной площадке, ни за ее пределами.

Сообщается также о том, что первая часть вышеупомянутого фильма подверглась невероятной похвале от всемирных критиков и высочайшим рейтингам от кинозрителей. В ноября прошлого года продюсер Бретт Рэтнер покинул свой пост по причине обвинения в сексуальном насилии.


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