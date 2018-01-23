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Актёр из Екатеринбурга снялся в комедии о похудении вместе со Шнуром

Сегодня, 02:30

Актёр из Екатеринбурга принял участие в съёмках комедии о похудении вместе со Шнуром. Кинолента, в которой снялся блогер и быший участник команды КВН "Голоса" Евгений Кулик, принадлежит режиссёру Алексею Нужному.

Он известен по таким сериалам, как "Ёлки новые" и "Ольга". Кинокомедия появится на экранах 8 марта и будет называться "Я худею". По сюжету девушку из-за лишеного веса бросает её парень. Но она решила бороться за свои отношения и хочет похудеть. Тут появляется толстяк Коля, роль которого играет Евгений Кулик, который пропагандирует здоровый образ жизни. Отца девушки играет Сергей Шнуров. Комедию снимали в городе Нижний Новгород.


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