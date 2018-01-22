Актерская гильдия США назвала лучший фильм года

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Актерская гильдия США SAG Award признала киноленту "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" самым лучшим фильмом и вручила ей награду, назвав ее актерский состав лучшим.

Ежегодное 24-е вручение премии состоялось 21 января в Лос-Анджелесе.

В борьбе за свою награду участвовали также фильмы "Прочь", "Любовь-Болезнь" и "Леди Берд". За звание лучшего актерского состава соревновались сериалы "Это мы" и "Вице-президент".

Николь Кидман и Александра Скарсгарда наградили статуэтками за лучшие исполнения ролей в мини-сериале "Большая маленькая ложь". Лучшая мужская роль драматического сериала "Это мы" принадлежала Стерлингу К. Брауну, а лучшая женская роль Клэр Фой за участие в сериале "Корона".

Ежегодно на премию SAG съезжаются почти 120 тысяч американских актеров. Ее вручение основали еще в 1995 году. Главным призом является бронзовая статуэтка, которая изображает актера с маской в руке. Всего на премии предоставляется 15 разных номинаций.