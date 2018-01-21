Звезда Гарри Поттера посетовала на отсутствие сексуальных домогательств

Вчера, 18:05

Звезда фильмов о Гарри Поттере посетовала на отсутствие, по отношению к ней, сексуальных домогательств. Сообщение об этом сделала Зоя Уонамейкер, исполнявшая в сериале роль в фильме сериала о философском камне мадам Трюк.

Актриса проинформировала, посредством своего аккаунта, что к ней по сексуальной части никто и никогда не домогался. Даже тогда, когда она лишь начинала свою кинокарьеру.

С её слов, актриса была подобным поведением своих «начальников» даже удивлена.

В то же время актриса сообщила, она знает, что в данном бизнесе происходит в половых вопросах. Ей, исходя из её сообщения, удалось это минуть. Однако, она проинформировала, что данным домогательствам подвергалась её знакомая, работающая в Голливуде в качестве редактора сценариев.

В целом, она расценивает нынешнюю «шумиху» подобной той, что случилась во времена «охоты на ведьм». Как полагает актриса, данные факты возможны в любой другой профессии, где задействованы женщины.

В США данный скандал уже набрал «полный оборот». Противостоять ему пыталась даже Бриджит Бордо. Она сообщила, что не представляет мужчину, который бы не хотел к ней притронуться. В то же время она не расценивала его в качестве сексуального маньяка. Иначе мужчины просто выродятся, сообщила она.