22 января начнётся приём заявок на конкурс фильмов, посвящённых Москве

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22 января будет дан старт приёму заявок на участие в конкурсе фильмов, посвящённых в Москве. Призовой фонд составит 100 млн рублей.

Сообщение об этом сделал лично Сергей Собянин, возглавляющий московскую мэрию. Об этом он проинформировал в «ВКонтакте».

Согласно предоставленной им информации, метраж ленты может быть, как полным, так и коротким. Фильмы могут быть и анимационными, и телесериалами. Основным условием является, чтобы действие, отображённое в кино, происходило в Москве.

В конкурсе могут участвовать и российские, и зарубежные режиссёры. Возраст представленных лент не должен быть более, чем пять лет.

Заявки могут быть направлены с помощью электронной почты. Если дата начала их приёмки уже известна, то окончания – пока нет.

Также сказано, что победителей объявят в конце августа, когда будет проводиться акция, названная «Ночь кино».

Перед этим, жюри конкурса обнародует шорт-лист, в который войдут 8-10 картин-претендентов на призы. После этого в голосовании за наиболее полюбившийся фильм смогут поучаствовать москвичи, чьи голоса принесут их любимым лентам дополнительные баллы при окончательном определении победителей.

Участие в киносостязании является бесплатным.