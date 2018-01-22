VistaNews.ru


Фанаты нашли на броне героини Marvel изображение пениса

Сегодня, 00:45

Фанаты вселенной от Marvel и поклонники актрисы Эванджелин Лилли случайно рассмотрели на броне Осы из фильма «Человек-муравей и Оса» изображение мужского пениса.

Информационное агентство Comic Book сообщает, что эта тема вызвала бурные обсуждения фанатов в сети. К примеру, блогер Николас Ливай на своей странице в Twitter задался вопросом, что неужели разработчики и дизайнеры во время создания костюма не заметили, что часть его похожа на мужской половой член. Такого мнения придерживаются большинство поклонников. Но нашлись и те, кто посчитал подобные сравнения оскорбительным для актрисы Эванджелин Лилли, игравшую Осу, и для самих создателей фильма.

Кинолента «Человек-паук и Оса» появятся на больших экранах в июле 2018 года. Первая часть фильма вышла ещё в 2015 году. Она собрала в прокате 500 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов. В будущем Человек-муравей встретится с командой мстителей в фильме «Первый мститель 3».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.