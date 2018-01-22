Фанаты нашли на броне героини Marvel изображение пениса

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Фанаты вселенной от Marvel и поклонники актрисы Эванджелин Лилли случайно рассмотрели на броне Осы из фильма «Человек-муравей и Оса» изображение мужского пениса.

Информационное агентство Comic Book сообщает, что эта тема вызвала бурные обсуждения фанатов в сети. К примеру, блогер Николас Ливай на своей странице в Twitter задался вопросом, что неужели разработчики и дизайнеры во время создания костюма не заметили, что часть его похожа на мужской половой член. Такого мнения придерживаются большинство поклонников. Но нашлись и те, кто посчитал подобные сравнения оскорбительным для актрисы Эванджелин Лилли, игравшую Осу, и для самих создателей фильма.

Кинолента «Человек-паук и Оса» появятся на больших экранах в июле 2018 года. Первая часть фильма вышла ещё в 2015 году. Она собрала в прокате 500 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов. В будущем Человек-муравей встретится с командой мстителей в фильме «Первый мститель 3».