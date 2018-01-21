Специалисты составили ТОП самых ожидаемых в 2018 году фильмов

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Эксперт из BBC Culture Кэрин Джеймс решила составить ТОП наиболее ожидаемых и достойных кинофильмов в 2018 году фильмов.

Кэтрин Джеймс отмечает, что зрителям в первую нужно посмотреть киноленту «Призрачная нить», в главных ролях которого снимаются Пол Томас Андерсон и Дэниэл Дэй-Льюис. На территории РФ он появится на больших экранах уже 22 февраля. Кроме этого, по заверению специалиста из BBC, стоит посмотреть фильм «Излом времени». Его снимут по произведению Мадлен Л’Энгл «Трещина во времени». В России его покажут 8 марта. Также необходимо посмотреть «Соло. Звёздные войны: Истории». Это рассказ о Хане Соло, известном межгалактическом бандите, который выйдет на экраны 25 мая.

Также 11 октября в РФ в прокат выйдет кино «Мария-королева Шотландии». История повествует о Марии Стюарт и отношениях с королевой Елизаветой I. 26 февраля можно будет посмотреть фильм «Чёрная пантера», повествующий о супергерое из Ваканды. Стоит обратить внимание и на ленту «Первый человек». Эта история расскажет о великом Ниле Армстронге, который стал первым человеком, побывавшим на Луне. Премьера состоится 22 ноября.