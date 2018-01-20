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В США зрителям показали фильм из записей российских видеорегистраторов

Вчера, 19:33

В американский кинопрокат вышел необычный фильм «Дорога», состоящий из смонтированных в одну ленту роликов, снятых на видеорегистраторы российских водителей.

Документальная картина режиссера Дмитрия Калашникова «Дорога» набирает популярность среди жителей США, которые с большим удовольствием смотрят необычный фильм. Местные журналисты сообщают, что телезрители положительно отзываются о картине. Некоторые американцы изрядно повеселились над забавными и абсурдными моментами жизни в России, других покорил захватывающий сюжет, а часть зрителей была рада предоставленной им возможности понять «русский» характер.

Положительные отзывы фильм получил и от кинокритиков, которые отметили естественность всего происходящего, и захватывающую цепь событий.

Сам режиссер экспериментального фильма утверждает, что для данного фильма нужен определенный фокус, который зависит от того, где транслируется фильм, ведь эффект, который останется у зрителя после просмотра дома, или на кинофестивале, будет отличаться.


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