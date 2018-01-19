В Болливуде сняли исторический фильм о менструации и дешёвых прокладках

Вчера, 18:35

Биографический фильм, описывающий жизнь индийского социального предпринимателя Аруначаламы Муруганантамы, подарившего женщинам Индии доступные прокладки, выйдет на экраны 25 января. Картина, снятая Болливудом, станет первой лентой о менструации, снятой не на английском языке.

Фильм должны показать не только в Индии, но и во всём мире. Соответствующие обязательства взяла на себя компания Sony Pictures. В центре сюжета непростая судьба реально существующего бизнесмена Аруначалама Муруганантама, который разработал и внедрил в жизнь в в конце 1990-х годов автоматы по продаже доступных гигиенических прокладок. Указанные средства таким образом появились в массовой продаже даже в самых отсталых районах страны. На пути к своей цели мужчина столкнулся с множеством препятствий, ведь значительная часть индийского общества в первое время считала его извращенцем.

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