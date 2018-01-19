VistaNews.ru


В Болливуде сняли исторический фильм о менструации и дешёвых прокладках

Вчера, 18:35

Биографический фильм, описывающий жизнь индийского социального предпринимателя Аруначаламы Муруганантамы, подарившего женщинам Индии доступные прокладки, выйдет на экраны 25 января. Картина, снятая Болливудом, станет первой лентой о менструации, снятой не на английском языке.

Фильм должны показать не только в Индии, но и во всём мире. Соответствующие обязательства взяла на себя компания Sony Pictures. В центре сюжета непростая судьба реально существующего бизнесмена Аруначалама Муруганантама, который разработал и внедрил в жизнь в в конце 1990-х годов автоматы по продаже доступных гигиенических прокладок. Указанные средства таким образом появились в массовой продаже даже в самых отсталых районах страны. На пути к своей цели мужчина столкнулся с множеством препятствий, ведь значительная часть индийского общества в первое время считала его извращенцем.

Ранее мы писали, что в документальном фильме о блокаде Ленинграда рассказали о «мотивирующих генах» президента России Владимира Путина.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.