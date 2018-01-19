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В Лондоне умер британский актёр Питер Уингард, известный по сериалу "Доктор Кто"

Сегодня, 13:17

В Лондоне ушёл из жизни английский актёр Питер Уингард, известный по сериалу "Доктор Кто". Он скончался в возрасте 91 год.

Сообщается, что смерть произошла по естественным причинам. Свои последние дни жизни актёр провёл в лондонской больнице. Стало известно, что в итоге он ушёл из жизни 15 января. Об этом сообщил агент Питера. Уингард приобрёл известность, играя роль Джейсона Кинга в телесериале Departament S. Начиная с 60-х годов артист принимал участие в таких кинолентах, как "Флеш Гордон" "Александр Великий" и "Невинные". "Он скончался в больнице Челси и Вестминстера. "Даже находясь там, он всегда напоминал мне, что никогда не стоит застёгивать верхнюю пуговицу на рубашке", - поделился агент артиста.


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