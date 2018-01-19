В фильме о блокаде Ленинграда рассказали о «мотивирующих генах» Путина

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Режиссер Элеонора Лукьянова сняла документальный фильм «Блокадная кровь. Генетика», в котором рассказала о матери президента России Владимира Путина. Именно от участницы ВОВ действующий лидер россиян перенял «мотивирующие гены».

Картина «Блокадная кровь. Генетика» заостряет внимание на детях переживших блокаду Ленинграда матерей. Помимо родительницы президента Путина, ужасы ВОВ познали семьи Сергея Миронова, руководящего фракцией «Справедливая Россия», патриарха Кирилла и прочих высокопоставленных государственных лиц. Согласно мнению режиссера, передавшийся Путину мотивирующий ген отвечает у президента за высокую ответственность за происходящее в стране.

Документальный фильм Элеоноры Лукьяновой профинансировала партия «Справедливая Россия». Посмотреть картину в настоящее время можно на просторах сети.