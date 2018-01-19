Амурский тигр стал звездой сериала Netflix

Британские кинематографисты по заказу американской компании сняли российский сюжет к сериалу Netflix. Отечественный «отрывок» прославил амурского тигра, который стал звездой киноленты. Трехлетними съемками были заняты Джеф Вилсон и Саймон Ниблет.
Американская компания Netflix завершила цикл съемок в России. Так, операторы Джеф Вилсон и Саймон Ниблет смогли запечатлеть за три зимних периода главного героя своей ленты – амурского тигра. Британские режиссеры рисковали своим здоровьем и жизнью, когда проводили съемки. Однако они уже заявили, что это был оправданный шаг.
Также съемочный процесс проводился в Америке, Индии и других странах. Предварительно известно, что новинку от Netflix просмотрят более 1,2 млрд зрителей. Пемьеру анонсируют на апрель 2019 года.
Напомним, что ранее исследователи доказали, что леопарды и тигры Приморья уживаются в национальном парке «Земля леопарда».