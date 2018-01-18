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Стали известны 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен

Вчера, 23:55

Аналитики составили список рейтинга 100 самых наиболее популярных фильмов среди граждан разных временных периодов. При составлении списка специалисты брали во внимание популярность и отзывы зрителей.

На первом месте рейтинга популярности находится кинолента «Волшебник из страны Оз». Эта картина вышла на большой экран в 1939 году и успела завоевать сердца кинолюбителей. На второй позиции расположился кинохит «Гражданин Кейн», третья почетная ступень отведена картине «Прочь», которую выпустили в прошлом году. В организованном списке рейтинга наиболее популярных фильмов среди зрителей можно увидеть «Апокалипсис сегодня», «Лунный свет».

Есть также в перечне и мультипликационные анимэ. По мнению поклонников, наиболее кассовым проектом всех времен можно назвать шедевр «Головоломка».


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