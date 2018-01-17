VistaNews.ru


Госкино запретило прокат российского фильма «Матильда» на Украине

Вчера, 23:41

Госкино запретило прокат скандальной российской киноленты «Матильда» на Украине. Фильм Алексея Учителя осудил Дмитрий Капранов, член экспертного совета при Госкино.

Капранов озвучил причину отказа демонстрации «Матильды» для зрителей Украины. Он считает, что украинцы не должны видеть в кинолентах людей, которые находятся в чёрном списке. Капранов назвал россиян, которым запрещен въезд на Украину, «нитратами», а также сравнил их с арбузами. Член экспертного совета при Госкино считает, что граждане Украины не захотели бы покупать ягоды с опасными веществами, соответственно они не должны смотреть российскую киноленту «Матильда», где снимается актёр из чёрного списка.

Ранее в чёрном списке на посещение Украины оказался Фёдор Добронравов. После того, как артисту запретили въезд в страну, с телеэкранов исчез сериал «Сваты» по решению Министерства культуры.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.