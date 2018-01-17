Госкино запретило прокат российского фильма «Матильда» на Украине

Вчера, 23:41

Госкино запретило прокат скандальной российской киноленты «Матильда» на Украине. Фильм Алексея Учителя осудил Дмитрий Капранов, член экспертного совета при Госкино.

Капранов озвучил причину отказа демонстрации «Матильды» для зрителей Украины. Он считает, что украинцы не должны видеть в кинолентах людей, которые находятся в чёрном списке. Капранов назвал россиян, которым запрещен въезд на Украину, «нитратами», а также сравнил их с арбузами. Член экспертного совета при Госкино считает, что граждане Украины не захотели бы покупать ягоды с опасными веществами, соответственно они не должны смотреть российскую киноленту «Матильда», где снимается актёр из чёрного списка.

Ранее в чёрном списке на посещение Украины оказался Фёдор Добронравов. После того, как артисту запретили въезд в страну, с телеэкранов исчез сериал «Сваты» по решению Министерства культуры.