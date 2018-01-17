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Премьеру "Приключения Паддингтона 2" перенесли на 1 февраля

Вчера, 20:17

Организаторы перенесли выход "Приключения Паддингтона 2" на две недели. Так указ подписали в Минкультуры России.

В кинопрокатной фирме "Вольгафильм" рассказали о получении оригинала прокатного документа на кинокартину "Приключения Паддингтона 2". В нем указывается срок премьеры 1 февраля, когда первоначально презентация кинопроекта назначалась на завтра, 18 января. Также выяснилось, что "Вольгафильм" получил указание Министерства культуры об отказе дате 18 января, потому как она совпадает со временем, зафиксированным в прежде выданном удостоверении на иной фильм. Резолюция ведомства подписана замом Владимира Мединского Сергеем Обрывалиным.
Согласно имеющимся сведениям, киносети уже успел реализовать билеты на киноленту "Приключения Паддингтона 2" на сумму в 865 000 рублей. Ведущая часть сборов 843 000 рублей получены с продажи билетов на показы в первые выходные проката. Сообщается, что деньги можно возвратить уже сейчас. В Центре документального кино удивлены таким поворотом событий, так как на 18 января никаких релизов запланировано не было.


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