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В Disney рассказали о сюжете нового спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло

Вчера, 18:02

Представители компании Disney поведали несколько подробностей сюжета фильма «Соло: Звёздный войны. Истории». Премьера киноленты состоится 24 мая 2018 года. Empire добавляет, что поклонникам серии наконец-то поведают, как встретились Чубакка и Хан Соло, и как они стали верными друзьями. Кроме этого, летом 2017 года на съёмках фильма засветилась и супруга фантастического существа.

Кроме этой истории, в фильме режиссёра Рона Ховарда покажут историю о том, как Соло познакомился с темнокожим Лэндо Калриссиано, который занимал должность барона-администратора Облачного города. Именно последний проиграл основному персонажа картины космическое судно «Тысячелетний сокол».

Известно, что в кинофильме роли сыграли такие популярные актёры, как Олден Эренрайк, Эмили Кларк, Вуди Харрельсон и Дональд Гловер.


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