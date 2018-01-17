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В Сеть попали нелепые фейлы на съемках известных фильмов Голливуда

Сегодня, 15:34

В Сеть попали самые нелепые фейлы, зафиксированные на съемках известных фильмов Голливуда. В их списке «Чудо женщина», «Стражи галактики», «Человек паук», «Тор» и «Пираты Карибского моря».

Не секрет, что после окончания съемок картины режиссеры часто доснимают несколько дополнительных сцен, к чему бывалые актеры уже привыкли. Так произошло в фильме «Чудо женщина». Тогда Галь Гадот находилась на пятом месяце беременности, что явно было заметно. Так как героиня Диана обладает прекрасной фигурой и по сценарию не является будущей мамой, актрису заставили носить на животе зеленую ткань. Это позволило специалистам при помощи фотошопа подкорректировать фигуру.

В «Стражах галактики» Курту Расселу камера чуть не разбила лицо, благо, обошлось без инцидентов. В «Человеке пауке», где снимается масса подростков, буквально каждую сцену приходилось переигрывать по несколько раз, так как молодежь обладает отличным чувством юмора.


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