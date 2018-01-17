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Скончался автор «Полицейской академии» Хью Уилсон

Сегодня, 12:35

Сегодня в возрасте 74 лет в городе Шарлотсвилль (штат Виргиния) скончался автор «Полицейской академии» Хью Уилсон. Информацию об этом сообщают местные информационные агентства. По предварительным данным считается, что Хью Уилсон умер после сложной и продолжительной болезни. Более подробной информации пока что не сообщается.

Хью Уилсон стал известен на весь мир благодаря таким работам, как выпущенная в 1984 году «Полицейская академия», созданная в 1996 году картина «Клуб первых жён», «Взрыв из прошлого» 1999-го и так далее. В свои последние годы жизни Хью Уилсон занимался преподавательской деятельностью, работая в Виргинском университете.


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