Оцифрованные «Летят журавли» покажут на Берлинале

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Оцифрованные «Летят журавли», которым уже 70 лет, покажут на кинофестивале Берлинале в Германии. Там является традицией показ картин, которым исполнились юбилеи в мировых кинопремьерах.

«Летят журавли», который является военной драмой, был представлен в Каннах 70 лет назад. Теперь его в новом качестве смогут увидеть посетители Берлинале.

После Отечественной, данный фильм, буквально, «ворвался» в мировой кинопрокат. Он стал первым советским фильмом после войны, который определили, как «хит».

Фильм был снят, когда в СССР начался период либерализации. Он снят в чёрно-белом изображении. В нём говорится о трагической судьбе влюблённых в период вторжения фашистов в страну.

Эта лента принесла всемирную славу не только режиссёру Михаилу Калатозову. Известность на всей планете получила и его ведущая актриса Татьяна Самойлова.

Сейчас фильм отреставрировали под потребности нынешнего зрителя на «Мосфильме». Руководил этим процессом Карен Шахназаров.

Берлинале будет проводиться в этом году уже в 68-й раз. Фестиваль начнётся в Берлине 15 февраля. Он продолжится до 25 числа того же месяца.