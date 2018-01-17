Джордж Клуни решил снять экранизацию романа «Уловка-22» 1961 года

Сегодня, 00:30

Известный голливудский режиссёр и актёр Джордж Клуни решил снять телевизионную адаптацию романа «Уловка-22», который в 1961 году написал Джозеф Хеллер.

Работу над сценарием будут проводить Люк Дэвис и Дэвид Мишо. В новом проекте Джорджа Клуни будут принимать участие Anonymous Content и Paramount. Также известно, что партнёром по созданию фильма и вторым режиссёром станет Грант Хеслов из Smokehouse Pictures.

Считается, что всего мир увидит шесть частей экранизации «Уловки-22». Съёмки телевизионной адаптации начнутся уже в текущем году. Сам Джордж Клуни в новой картине будет играть роль полковника Кэткарта.