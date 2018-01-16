Прилучный бросил съемки в сериале «Мажор» из-за сына

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Павел Прилучный бросил съемки во втором сезоне сериала «Мажор». Это произошло из-за рождения второго ребенка в семье актера.

Популярность актера Павла Прилучного растет с каждым днем, поклонники актера ждут выхода следующих серий «Мажора». Днями стало известно, что актер покинул съемочную площадку из-за сына.

Сообщается, что из Санкт-Петербурга Прилучный вылетел в Москву к семье, где отпраздновал день рождения сына Тимофея. Праздник прошел в сопровождении костюмированного шоу, которое было оформлено в стиле трансформеров. Сценарий торжества придумали родители малыша, ведь именно эти герои на данный момент являются любимыми у мальчика. Также известно, что Тимофей на свой пятилетний юбилей получил в подарок радиоуправляемого робота, о котором мечтал уже давно.

Ранее сообщалось, что Прилучный присутствовал на родах сына и теперь старается уделять семье как можно больше времени, несмотря на сильную занятость. Исправить свои ошибки актер решил после того, как не смог попасть из-за съемок на первые роды к жене.